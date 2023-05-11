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Экс-посол ЛНР Мирошник назвал сообщения Украины о проблемах России в Артемовске слухами

Украина намеренно распространяет слухи о том, что российская армия испытывает трудности в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом газете «Взгляд» рассказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Мирошник прокомментировал сообщения Украины о проблемах России в Артемовске
© РИА Новости

«В сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», — сказал Мирошник.

По его словам, в реальности все проблемы российской стороны по части координации действий воинских подразделений «постепенно решаются», а на проблемные участки — перебрасываются необходимые силы. Экс-посол подчеркнул, что речи о какой-либо панике «быть не может».

«Противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», — заключил Мирошник.

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