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Концерн Калашников установил рекорд по выпуску военной продукции

По итогам первого квартала 2023 года концерн Калашников увеличил выпуск военной продукции на 38 процентов.

Концерн Калашников установил рекорд по выпуску военной продукции
© Российская Газета

Установлен рекорд по количеству сданных изделий. Загрузка оборудования повысилась на восемь процентов, рассказали в пресс-службе концерна.

Параллельно с выполнением гособоронзаказа ведется серийное освоение новой продукции: пистолета-пулемета ППК-20, ружей TR9S и TG2S.

Вместе со стрелковым оружием, боевыми катерами и экипировкой в линейку военной продукции Калашникова входят активно используемые в ходе СВО дроны-камикадзе "Куб" и "Ланцет", корректируемые артиллерийские снаряды "Краснополь".

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