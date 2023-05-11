Концерн Калашников установил рекорд по выпуску военной продукции

По итогам первого квартала 2023 года концерн Калашников увеличил выпуск военной продукции на 38 процентов.

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Установлен рекорд по количеству сданных изделий. Загрузка оборудования повысилась на восемь процентов, рассказали в пресс-службе концерна.

Параллельно с выполнением гособоронзаказа ведется серийное освоение новой продукции: пистолета-пулемета ППК-20, ружей TR9S и TG2S.