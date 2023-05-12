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Армия и спецназ Судана подписали в Джидде предварительное соглашение

Армия и силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заключили в четверг, 11 мая, в саудовском городе Джидда предварительное соглашение, передает телеканал Al-Hadath. По информации этого СМИ, стороны суданского конфликта "подписали предварительное первоначальное соглашение".

Армия и спецназ Судана подписали в Джидде предварительное соглашение
© Shutterstock

Как сообщается, что в данном документе они "подтвердили свою твердую приверженность суверенитету Судана и его территориальной целостности".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой переходного Суверенного совета страны и главнокомандующим суданских вооруженных сил Абдель Фаттахом аль-Бурханом предложил помощь со стороны Анкары для нормализации ситуации в африканском государстве.

Обстановка на территории Судана обострилась в середине апреля текущего года, когда в столице и других провинциях начались бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.

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