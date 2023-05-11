Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления ВСУ

С декабря 2022 года страны Запада отправили на Украину более 200 танков и 300 бронемашин пехоты (БМП) в рамках подготовки Киева к контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило издание Bloomberg.

В публикации отмечается, что у Киева нет преимущества в воздухе, а российская группировка войск стала больше и лучше подготовленной по сравнению с 2022 годом. По этой причине успех контрнаступления Украины зависит от «координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны», которая необходима для максимально эффективного использования полученной от Запада техники.

По оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас численность украинских войск составляет около 700 тысяч человек. Часть армии вооружена западным оружием, а другая — советским, которое Киев получил от бывших стран Варшавского договора.