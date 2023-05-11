$76.69-0.1384.15-0.76

Названо число переданных Западом Украине танков и БМП для контрнаступления

С декабря 2022 года страны Запада отправили на Украину более 200 танков и 300 бронемашин пехоты (БМП) в рамках подготовки Киева к контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило издание Bloomberg.

Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления ВСУ
© globallookpress.com

В публикации отмечается, что у Киева нет преимущества в воздухе, а российская группировка войск стала больше и лучше подготовленной по сравнению с 2022 годом. По этой причине успех контрнаступления Украины зависит от «координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны», которая необходима для максимально эффективного использования полученной от Запада техники.

По оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, сейчас численность украинских войск составляет около 700 тысяч человек. Часть армии вооружена западным оружием, а другая — советским, которое Киев получил от бывших стран Варшавского договора.

Авторы также считают, что в случае неудачного наступления ситуация вновь зайдет в «зимний тупик», а на Киев начнут давить с целью заставить его отказаться от возвращения территорий в рамках соглашения о прекращении огня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий