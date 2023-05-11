$76.69-0.1384.15-0.76

В НАТО рассказали об использовании Украиной современного оружия

Украина в ближайшее время сосредоточится на развертывании современных вооружений и начнет использовать их против России. Об этом заявил высокопоставленный военный представитель НАТО Роб Бауэр в Брюсселе на встрече представителей Минобороны Организация Североатлантического договора, передает New-York Times (NYT).

В НАТО рассказали об использовании Украиной современного оружия
© Lenta.ru

Офицер отметил, что каждая война в конечном итоге сводится к материально-техническому обеспечению. Он добавил, что воюющая нация должна иметь возможность пополнить все, что она теряет, от боеприпасов до транспортных средств и войск.

Ранее Бауэр заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к возможному конфликту, поскольку он может начаться в любой момент. По его словам, военные службы альянса наблюдают за действиями России, которые становятся все более агрессивными.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент...» — подчеркнул Бауэр.

Он отметил, что совместными усилиями НАТО удалось добиться самого значительного усиления со времен холодной войны, однако работа еще не окончена.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий