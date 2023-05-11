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Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске

Российские военные уничтожили двух украинских снайперов в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске
© lenta.ru

Один из них, Руслан Демченко, был ликвидирован, проиграв снайперскую дуэль российскому военному. Про второго, Николая Зайченко, известно, что он являлся уроженцем Львова.

Ранее иностранный наемник, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, заявил французской газете Le Monde, что жители Артемовска не рады украинским солдатам и ждут прихода российской армии. По его словам, в окрестностях города у украинских военных и наемников складывается впечатление, что они — оккупанты на этой территории.

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