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Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления ВСУ

Запад за полгода передал Киеву для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 200 танков и 300 боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления ВСУ
© Lenta.ru

«Имея около 700 тысяч солдат в военной форме, Украина вооружила три новые бригады премиальными танками НАТО, а также M2 Bradley и другими БМП», — отметил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

По его словам, у ВСУ есть еще шесть подразделений, насчитывающих около 5 тысяч солдат, которые вооружены техникой советских времен, переданной в дар от бывших членов Варшавского договора НАТО для возмещения потерь за год боевых действий.

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