Российский «Адмирал Григорович» прибыл в Балтийск для ремонта

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» прибыл в Балтийск для проведения планового ремонта. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«Фрегат "Адмирал Григорович" в составе отряда кораблей с участием корветов "Сообразительный" и "Стойкий" зашел в Балтийск. Там его будут готовить к постановке на плановый ремонт», — заявил собеседник.

Агентство напоминает, что корабль прибыл после вахты в Средиземном море. Ремонт фрегата будет проводиться на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь».

В апреле ТАСС со ссылкой на близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России источник сообщил, что фрегат «Адмирал Григорович» пройдет ремонт после завершения несения боевой службы в Средиземном море.