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Рогов заявил, что силы РФ поразили расположения наемников ВСУ при ударе по Запорожью

Российские силы в результате ночных ударов по подконтрольному Киеву городу Запорожью поразили несколько пунктов дислокации боевиков так называемого Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди наемников есть потери. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Поздним вечером [в среду] был обстрел города Запорожья, были прилеты по складам с оружием и боеприпасами. Еще было обстрел около 01:30 мск, были точные прилеты по местам дислокации боевиков Иностранного легиона ВСУ. Точно у них есть потери", - сказал он, добавив, что среди наемников были люди, разговаривавшие на английском и польском языках, а также сторонники самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия.

В среду Рогов сообщил, что российские силы наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям ВСУ на запорожском направлении, уничтожая склады, опорные и командные пункты.

СК РФ установил факты участия в рядах ВСУ наемников из более 70 стран

Как сообщил ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, силы РФ готовы сдержать натиск украинских войск в регионе и перейти в наступление.

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