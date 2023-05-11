"Поздним вечером [в среду] был обстрел города Запорожья, были прилеты по складам с оружием и боеприпасами. Еще было обстрел около 01:30 мск, были точные прилеты по местам дислокации боевиков Иностранного легиона ВСУ. Точно у них есть потери", - сказал он, добавив, что среди наемников были люди, разговаривавшие на английском и польском языках, а также сторонники самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия.