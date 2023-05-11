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Бастрыкин заявил, что более 70 стран отправили завербованных наемников на Украину

В рядах украинских боевиков в зоне специальной военной операции есть немало иностранных наемников, специально завербованных для поддержки неонацистского режима. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкина на конференции ПМЮФ-2023 в Конституционном суде Российской Федерации.

Бастрыкин заявил, что более 70 стран отправили завербованных наемников на Украину
© globallookpress.com

«Установлены факты вербовки и участия в военных действиях наемников – приверженцев нацистского режима из более 70 государств», - рассказал Бастрыкин.

По данным СКР, большая часть таких наемников прибыли в зону украинского конфликта из стран Европы и США, «проводящих наиболее активную антироссийскую политику».

В своем выступлении Бастрыкин также отметил, что следственными органами получены подтверждения планов Украины по захвату Донбасса с выходом на границы России.

Ранее сообщалось о поручении Бастрыкина о возбуждении уголовного дела по факту попытки нанесения удара при помощи беспилотников по Кремлю.

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