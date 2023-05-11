Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские военные «не собираются сдавать» Бахмут (Артемовск — российское название) России. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

Данилов объявил, что украинские войска будут стоять в Бахмуте столько, сколько понадобится для решения тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство Украины.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что на Артемовском направлении ВСУ «рвут фланги» и готовятся к контрнаступлению.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что власти страны не сомневаются в будущем взятии Артемовска.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.