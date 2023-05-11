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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Военные Баку и Еревана в четверг, 11 мая, обвинили друг друга в обстрелах на границе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Армении и в Telegram-канале азербайджанского военного ведомства.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
© РИА Новости

Армянские военные заявили, что с шести утра подразделения ВС Азербайджана ведут огонь из артиллерийских и минометных орудий по армянским позициям на Сотском направлении.

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В Минобороны Армении подчеркнули, что в результате обстрела армянских позиций трое военных получили ранения. В сообщении утверждается, что азербайджанские силы открыли огонь по машине скорой помощи, перевозившей раненого.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения ВС Армении принимают «оборонительные и профилактические меры».

В Минобороны Азербайджана в ответ обвинили Ереван в распространении дезинформации.

«Распространенная в армянской прессе информация о якобы имевшем место обстреле медицинской машины подразделениями Азербайджанской Армии, является ложной и носит дезинформационный характер», - подчеркнули азербайджанские военные (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В Баку утверждают, что с утра 11 мая вооруженные силы Армении, «еще более нагнетая обстановку», ведут минометный обстрел азербайджанских позиций на Зодском направлении Басаркечярского района.

В сообщении подчеркивается, что подразделения азербайджанской армии «принимают необходимые ответные меры».

В Минобороны Азербайджана утверждали, что обстрел ведется из крупнокалиберных орудий и минометов.

Позже в Баку заявили, что Ереван «создает почву для очередной провокации».

«Наблюдается активность подразделений вооруженных сил Армении, сосредоточивших дополнительную живую силу и боевую технику в Зодском направлении Басаркечярского района. <…> Еще раз заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркивается в сообщении.

В марте в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские военные в нарушение договоренностей Баку, Еревана и Москвы пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняли высоту с отметкой 2054,0 и начали оборудовать пост.

В конце марта в Минобороны Азербайджана объявили о взятии под контроль высот, дорог и «обширной территории» на границе с Армений.

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