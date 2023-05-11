$76.69-0.1384.15-0.76

В Белоруссии объявили о начале учебных сборов с военнообязанными

С 11 мая по 2 июня в Белоруссии пройдут учебные сборы с военнообязанными. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны республики.

В Белоруссии объявили о начале учебных сборов с военнообязанными
© РИА Новости

Отмечается, что сборы пройдут в Гомеле, а также в Мозырском районе и Ленинском районе Минска. В ведомстве уточнили, что мероприятия предназначены для «комплектования органов управления теробороны и воинских частей территориальных войск».

В Минобороны заявили, что в ходе сборов сотрудники исполнительных комитетов и администрации отработают комплекс мер, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач. Уточняется также, что в конце сборов военнообязанные поучаствуют в командно-штабных учениях.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявлял, что учения белорусской армии проводятся из-за напряженной ситуации у границ страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий