В Белоруссии объявили о начале учебных сборов с военнообязанными

С 11 мая по 2 июня в Белоруссии пройдут учебные сборы с военнообязанными. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны республики.

Отмечается, что сборы пройдут в Гомеле, а также в Мозырском районе и Ленинском районе Минска. В ведомстве уточнили, что мероприятия предназначены для «комплектования органов управления теробороны и воинских частей территориальных войск».

В Минобороны заявили, что в ходе сборов сотрудники исполнительных комитетов и администрации отработают комплекс мер, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач. Уточняется также, что в конце сборов военнообязанные поучаствуют в командно-штабных учениях.