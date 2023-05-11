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В США оценили шансы Украины победить в конфликте

Обозреватель Дуг Бэндоу в колонке для The American Conservative (ТАС) оценил шансы Украины победить в конфликте. Он заявил, что дальнейшая поддержка Киева Вашингтоном может привести к поражению Украины.

В США оценили шансы Украины победить в конфликте
© Lenta.ru

«Учитывая нехватку рабочей силы и опасно низкие запасы оружия союзников, Украине, по-видимому, вряд ли удастся победить Россию», — написал Бэндоу.

По его мнению, если США будут и дальше поддерживать Киев, то в таком случае Украине может грозить истощение и поражение.

Автор колонки считает, что Вашингтону не следует поощрять Киев и наделять его полномочиями продолжать конфликт.

«Затягивание конфликта чревато его расширением и эскалацией с прямым участием США», — предупредил Бэндоу.

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