Пушилин и Турчак посетили позиции сил РФ на авдеевском направлении

"Вместе с большими друзьями Донбасса Андреем Турчаком и Казбеком Тайсаевым посетили позиции одного из подразделений в направлении Авдеевки", - написал Пушилин в четверг вечером в своем Telegram-канале . По его словам, командир с позывным "Остап" рассказал об обстановке на месте, действиях ВС Украины и продвижении сил РФ.

Пушилин напомнил, что Турчак возглавляет парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, а Тайсаев входит в состав этой группы. "Они обсудили с ребятами вопросы, волнующие бойцов и которые можно решить полномочиями данной группы. И, конечно, мы поздравили их с 9-й годовщиной Республики. Они как защитники Донбасса внесли огромный вклад в то, чтобы Донецкая Народная Республика состоялась и стала Россией", - подчеркнул врио главы ДНР.