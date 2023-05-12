Пушилин и Турчак посетили позиции сил РФ на авдеевском направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым посетили позиции российских войск на авдеевском направлении.
"Вместе с большими друзьями Донбасса Андреем Турчаком и Казбеком Тайсаевым посетили позиции одного из подразделений в направлении Авдеевки", - написал Пушилин в четверг вечером в своем Telegram-канале. По его словам, командир с позывным "Остап" рассказал об обстановке на месте, действиях ВС Украины и продвижении сил РФ.
Пушилин напомнил, что Турчак возглавляет парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, а Тайсаев входит в состав этой группы. "Они обсудили с ребятами вопросы, волнующие бойцов и которые можно решить полномочиями данной группы. И, конечно, мы поздравили их с 9-й годовщиной Республики. Они как защитники Донбасса внесли огромный вклад в то, чтобы Донецкая Народная Республика состоялась и стала Россией", - подчеркнул врио главы ДНР.
Референдумы о самоопределении прошли в Донецкой и Луганской областях 11 мая 2014 года в условиях продолжающейся силовой спецоперации киевских властей на востоке Украины. 12 мая провозгласили государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. 14 мая приняли конституцию ДНР, 18 мая - ЛНР. 24 мая подписали соглашение об объединении регионов в Союз народных республик - Новороссию. 2 ноября прошли выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР.