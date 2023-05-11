Двое российских военных получили срок за отказ от участия в СВО

35 гарнизонный военный суд на Камчатке вынес приговор двоим военнослужащим, отказавшимся выполнить приказ об отправке на специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Они признаны виновными по статье 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии-поселении.

Из материалов дел осужденных следует, что 21 января 2023 года в клубе воинской части, дислоцированной в Петропавловске-Камчатском они допустили нарушение Устава внутренней службы Вооруженных Сил России и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил России, не желая участвовать в боевых действиях. Военнослужащие отказались выполнять приказ командира воинской части об отправке в рамках мобилизации на выполнение специальных задач в район проведения СВО.