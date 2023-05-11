Мобилизация: последние новости на сегодня 11 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 мая 2023, в материале «Рамблера».

Депутаты объяснили цель военных сборов

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Военные сборы следует считать «повышение квалификации». Такое объяснение дали члены комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев и Евгений Лебедев в беседе с РБК.

Лебедев напомнил о бессистемности военных сборов, которая началась в рядах российской армии еще в 1990-х годах, из-за чего солдаты и имеющие военно-учетную специальность граждане потеряли свои навыки. Поэтому сборы было решено возобновить. Лебедев добавил, что периодичность сборов определит Министерство обороны.

Депутат отметил, что сборы не следует путать с призывом в армию, так как участники всего лишь проходят краткосрочный курс по своей воинской профессии, а после сразу же возвращаются домой.

Виктор Соболев в свою очередь считает, что сборы необходимы для восстановления навыков граждан, которые уже прошли службу в армии. Приглашать туда абсолютных новичков не имеет смысла.

На Урале запустят обучение социальных координаторов для военнослужащих

Президентская академия на Урале запускает обучение социальных координаторов для участников боевых действий на Украине и их семей. Они будут оказывать солдатам и их родственникам всестороннюю поддержку, помогать в получении льгот, подбадривать морально и психологически. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Академии.

Там уточнили, что первая группа координаторов будет состоять из 130 человек, их обучат по специальной программе. Первые занятия пройдут с 15 по 18 мая. Отмечается, что социальные координаторы будут уделять особое внимание семьям погибших на Украине солдат.

Картаполов сообщил, что повестки на военные сборы будут приходить в прежней бумажной форме

Повестки на военные сборы граждан будут приходить адресатам в прежней форме. Однако в некоторых регионах с развитыми техническими возможностями они могут дублироваться в электронном виде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по обороне Андрея Картаполова.

«Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме», — сказал он, заверив, что только отданная лично гражданину бумажная повестка будет считаться врученной.