Спецоперация на Украине 11 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 мая 2023 года.

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»

Солдаты группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка с помощью самоходного миномета «Тюльпан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» ликвидировали группу украинских разведчиков на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии.

В ДНР сообщили о выпущенных по республике 182 снарядах ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза обстреляли населенные пункты ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, войска Украины атаковали населенные пункты ДНР из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также из миномета калибра 120 мм. Под обстрел попали Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Озеряновка, Донецк, Владимировка, Благодатное. Всего было выпущено 182 снаряда.

Атака повредила семь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

ВСУ нанесли удар по Плодородному из комплекса «Точка-У»

Украинские войска использовали ракетный комплекс «Точка-У» для ударов по селу Плодородному в Запорожской области в День Победы. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.