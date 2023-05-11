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Спецоперация на Украине 11 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 11 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»

Солдаты группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка с помощью самоходного миномета «Тюльпан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» ликвидировали группу украинских разведчиков на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии.

В ДНР сообщили о выпущенных по республике 182 снарядах ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза обстреляли населенные пункты ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, войска Украины атаковали населенные пункты ДНР из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также из миномета калибра 120 мм. Под обстрел попали Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Озеряновка, Донецк, Владимировка, Благодатное. Всего было выпущено 182 снаряда.

Атака повредила семь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

ВСУ нанесли удар по Плодородному из комплекса «Точка-У»

Украинские войска использовали ракетный комплекс «Точка-У» для ударов по селу Плодородному в Запорожской области в День Победы. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

До этого он сообщал, что Вооруженные силы Украины для ударов по Запорожской области использовали реактивную систему залпового огня HIMARS.

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