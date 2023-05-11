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Военные Тайваня зафиксировали приближение 12 летательных аппаратов армии Китая

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение к острову 12 летательных аппаратов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Минобороны острова в Twitter-аккаунте.

Военные Тайваня зафиксировали приближение 12 летательных аппаратов армии Китая
© Aly Song / Reuters

Уточняется, что три летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, а также вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Речь идет о разведывательном беспилотнике типа BZK-005, самолете радиолокационной разведки Y-8 и вертолете WZ-7. На карте, опубликованной ведомством, показана траектория полета аппаратов.

В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня отслеживали ситуацию, а также поручили авиации, флоту и ракетным системам наземного базирования отреагировать на эти действия.

В апреле тайваньские военные зафиксировали более 40 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Тогда в оборонном ведомстве Тайваня назвали действия Китая «иррациональным актом», который поставил под угрозу безопасность и стабильность в регионе.

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