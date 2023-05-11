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ВМФ России получит вторую серийную АПЛ проекта 885М

Военно-морской флот (ВМФ) России получит вторую серийную атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск» в конце 2023 года или начале 2024-го. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

ВМФ России получит вторую серийную АПЛ проекта 885М
© ТАСС

«Передача подлодки "Красноярск" флоту запланирована на декабрь 2023 года или немного позднее — в первом квартале 2024-го», — заявил собеседник.

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» сказал, что АПЛ проекта 885 (шифр «Ясень») отличаются малошумностью и наличием гиперзвуковых ракет «Циркон».

В феврале генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил РИА Новости, что «Севмаш» до конца года передаст ВМФ России атомные подлодки «Александр III» проекта проект 955 (шифр «Борей-А») и «Красноярск».

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