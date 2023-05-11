Россия стремительно развивает Северный флот. Как он годами обеспечивал безопасность страны?

Еще в конце XVII века на Севере появился военный флот, впоследствии ставший флотилией Северного Ледовитого океана. Этот регион давно требовал глубокого изучения, что и было поручено образовавшейся флотилии. Однако главная функция — защита территории — всегда оставалась для нее приоритетной, особенно в годы Великой Отечественной войны. 11 мая 1937 года Северная военная флотилия была преобразована в Северный флот, и начался новый период ее развития, ознаменованный участием в кровопролитных мировых войнах. «Лента.ру» вспоминает историю Северного флота.

© Павел Львов / РИА Новости

От Петра I до советско-финской войны

Видео дня

В северных регионах корабли плавали еще в XVII веке. Петр I, вернувшись из Великого посольства, где сам участвовал в строительстве кораблей, привез необходимые для постройки флота знания.

Но еще до этой поездки он распорядился построить в Архангельске корабль «Святой Петр» и отправился на нем в свое первое морское путешествие. Позже была создана Архангельская флотилия, которая охраняла побережье Белого моря и верфи около города.

Во время Северной войны флотилия проявила особую отвагу, когда смогла отразить нападение шведов и не дала их кораблям пробиться к главному и на тот момент единственному морскому порту России, находившемуся в Архангельске.

Следующим этапом развития флота принято считать март 1733 года, когда по указу императрицы Анны Иоанновны была сформирована военно-морская база в Архангельске. Доказав свою боеспособность, флотилия продолжала нести службу вплоть до расформирования в середине XIX века из-за отсутствия военных угроз. Кроме того, необходимо было обеспечить кораблями Балтийский и Черноморский флоты, а также только начинавший набирать силу Дальневосточный флот, вооружение для которого можно было переправить с Северного флота.

Однако когда в конце века обострилась борьба России и Англии за арктический регион, снова возникла необходимость охранять территории, и была сформирована флотилия Северного Ледовитого океана. Расположенная в Кольском заливе, она патрулировала Белое море и следила за сохранностью береговой зоны.

Важную роль Северный флот сыграл в ходе мировых войн. Во время Первой мировой войны именно северное направление оказалось наиболее удобным для общения России с союзниками по Антанте — Англией и Францией. К тому времени флот насчитывал уже более 80 кораблей, которые стали использовать не только для обеспечения безопасной коммуникации с другими странами, но и для уничтожения немецких подводных лодок.

Новым морским центром стал Мурманск, где расположилась флотилия Северного Ледовитого океана. Постепенно в регион стали переправляться корабли и оружие: с Дальнего Востока на Север были переброшены первая русская подводная лодка «Дельфин» и крейсер «Варяг», отданный России Японией.

Во время войны русский флот сильно пострадал, причем не только от прямых военных действий противника, но и из-за нехватки сил и возможностей для поддержания кораблей и лодок в необходимом для их сохранности состоянии. Гордость флота — подлодка «Дельфин» — затонула из-за пробоин в корпусе. Кроме того, некоторые корабли были переданы Антанте, часть судов списали из-за старости и неисправности. В результате оборона северных районов страны существенно ослабла, на протяжении нескольких десятилетий флот там присутствовал ограниченно.

Ситуация кардинально поменялась, когда в начале 1930-х годов на Дальнем Востоке активизировалась Япония. Неудачи в Русско-японской войне 1904-1905 годов показали России, что это серьезный соперник, поэтому требовалось срочно укреплять Тихоокеанский флот.

Перебрасывать туда корабли было удобнее всего через Северный морской путь, на котором стали воссоздавать военно-морскую базу. 11 мая 1937 года флотилия была преобразована в Северный флот, и начался новый этап ее истории. Уже через два года флот принял участие в советско-финской войне 1939-1940 годов, отрезав Финляндию от поставок продовольствия с севера и помогая советским войскам. Тогда же выяснилось, что Северному флоту не хватает авиации, поэтому туда были направлены истребительные и бомбардировочная эскадрильи.

Один в поле воин

Великая Отечественная война стала главным испытанием для Северного флота. Адмирал Арсений Головко заранее привел корабли, подлодки и самолеты в боевую готовность, поэтому немцам не удалось взять Мурманск в первые дни боев. Так, во время первого удара немецкой авиации по центральной базе Северного флота выяснилось, что кораблей там практически нет, поэтому потерь флот не понес.

Уже через неделю немцы начали наступление: активно применялись юнкерсы, но советские эсминцы укрылись от них в тумане. Один из катеров под командованием Иосифа Кроля не успел спрятаться и стал удобной мишенью, поэтому немцы стали гоняться за ним. Удивительно, но его так и не смогли уничтожить, хотя вывели из строя два мотора, лишив катер возможности маневрирования. Ловкость и талант Кроля, а также помощь моряков, сбивавших юнкерсы на подлете, спасли катер.

К началу войны флот значительно нарастил свой военный потенциал, но это не мешало немецким авианосцам регулярно наносить удары по Мурманску, Архангельску и другим северным городам. Для защиты советской системы коммуникаций была сооружена Беломорская флотилия, которая обороняла рубежи от нападения захватчиков. 14-я армия Северного фронта и Северный флот объединили свои действия в критический момент, когда немецкие войска готовились к захвату Мурманска, и не дали им осуществить операцию.

Этот город имел особое значение для советских солдат, поскольку именно туда приходила британская и американская помощь СССР. Немцы охотились на конвои союзников и даже разработали специальную операцию «Вундерланд». Немецкий линкор «Адмирал Шеер», замаскированный под японское судно, должен был уничтожить шедший с новыми поставками для СССР корабль союзников, а заодно и базу на Диксоне, где останавливались суда, идущие по Северному морскому пути. Но план немцев провалился: советские моряки обнаружили «Шеера».

В августе 1942 года ледокол «Александр Сибиряков» встретился с линкором и, несмотря на требование хранить молчание, узнал в нем противника и начал бой. «Сибиряков» успел передать сообщение об обнаружении врага, и подходившие корабли повернули назад, но ледокол был уничтожен массивным ударом немцев — в него было выпущено 27 снарядов. После ранения капитана командование принял комиссар Зиновий Элимелах, передавший сообщение: «Горим, прощайте».

Успевших спуститься в шлюпки матросов разбомбили немцы, капитана и еще нескольких членов экипажа взяли в плен, где они, вероятно, погибли. Единственным выжившим оказался кочегар Вавилов, сумевший на обломке корабля добраться до ближайшего берега.

Гибель ледокола раскрыла планы немцев, флот был приведен в боевую готовность, а на Диксоне, где в это время проходила погрузка тяжелого вооружения, встретили заходившего в порт «Шеера» яростным огнем. В этой обстановке противник был вынужден повернуть назад и завершить операцию, не добившись своего.

«Генерал Мороз» и десятый сталинский удар

Советские моряки принимали участие и в боях на суше, например, при обороне полуостровов Средний и Рыбачий. Во время войны они страдали не только от происков врага, но и от непредсказуемости русской погоды. В апреле 1942 года морская пехота обосновалась на перешейке, рассчитывая остаться там на неделю и заботясь в первую очередь о продовольствии и вооружении, но уж никак не о дополнительной одежде. Но, как оказалось, это была роковая ошибка.

В начале мая температура понизилась до нуля, дожди сменились снежной пургой, подпортившей припасы. Военком Елисеев, докладывая о состоянии бригады, сообщал: «Личный состав измотался от холода. Опухоль рук от мороза. Одежда сырая...» У отряда заканчивалась провизия, кроме сухарей и водки, ничего не было. Только через неделю к перешейку смогли привезти валенки, теплую одежду и еду, но к тому моменту многие пехотинцы погибли или получили сильнейшее обморожение.

В составе Северного флота действовали разведчики, имевшие флотские специальности, поскольку кадров катастрофически не хватало. В частности, они принимали участие в захвате мыса Крестовый. Эта операция началась с атаки советских солдат рано утром. Однако преградой стали ряды колючей проволоки. Отряду во главе с разведчиком Лысенко удалось вырвать ограждения из земли, продвинуться вперед и напасть на противника.

Разведчик Лысенко погиб, но победа была одержана, немецкий гарнизон капитулировал

Подвиги советских моряков и героизм, проявленный на каждом гектаре защищаемых территорий, привели к приближению финального разгрома противника, получившему название «Десять сталинских ударов». Это был ряд наступательных стратегических операций, проведенных СССР в 1944 году. Десятым ударом стала Петсамо-Киркенесская операция, осуществленная Карельским и Северным флотами для уничтожения врага в Арктике и освобождения советских территорий в Заполярье.

14 октября советские моряки прорвали оборону противника, а ночью смогли овладеть важным промышленным центром Петсамо. Немцы были вынуждены отступить, применив излюбленную тактику выжженной земли, то есть уничтожая за собой инфраструктуру и убивая местных жителей. Но это была уже агония — Германия потеряла этот регион. 21 октября советские войска перешли советско-норвежскую границу и через пару дней освободили норвежский город Киркенес и ряд других населенных пунктов.

Успех операции привел к полному уничтожению немецкого плацдарма и к взятию советского Заполярья под контроль. Десанты Северного флота сыграли ключевую роль в освобождении северных регионов, военно-морские силы СССР внесли огромный вклад в будущую победу. Всего за годы войны моряками Северного флота было затоплено более 20 подводных лодок, три эсминца, около 30 боевых катеров и других кораблей противника.

После войны флот продолжал развиваться и проводить испытания новой техники. Так, в сентябре 1955 года произошло важнейшее в истории советского флота событие: в Белом море впервые была запущена баллистическая ракета с подводной лодки, а в 1959 году на Северном флоте появилась отечественная подводная лодка «К-3». Позднее она была переименована в «Ленинский комсомол» и вошла в историю как первая подлодка, которая подошла к Северному полюсу под льдами Арктики в 1962 году. В честь этого события там установили флаг СССР и Андреевский флаг.

Спустя четыре года подлодки Северного флота совершили кругосветное путешествие без единого всплытия

***

Сегодня Северный флот наращивает военное мастерство и периодически проводит учения, в которых участвуют его надводные корабли, подводные лодки и авиация. Так, в августе 2022 года в Баренцевом море и на побережье арктических островов прошли очередные учения, где показали свою боеспособность атомные и дизель-электрическая подводные лодки, а также миноносец «Адмирал Ушаков», который выпустил крылатую ракету «Москит» в сторону условного врага, и главная гордость флота — атомный ракетный крейсер «Петр Великий».