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Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья сдетонировали боеприпасы

В пригороде Запорожья, который находится под контролем Киева, прозвучали взрывы. Там сдетонировали боеприпасы украинской армии. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья сдетонировали боеприпасы
© РИА Новости

«Взрывы <...> прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ», — указал он. Политик съязвил, что позже глава Украины Владимир Зеленский укажет на «воронку в чистом поле» и солжет об отсутствии потерь.

Ранее в среду Владимир Рогов также сообщал о взрывах на территории Запорожья.

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