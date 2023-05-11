Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья сдетонировали боеприпасы
В пригороде Запорожья, который находится под контролем Киева, прозвучали взрывы. Там сдетонировали боеприпасы украинской армии. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
«Взрывы <...> прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ», — указал он. Политик съязвил, что позже глава Украины Владимир Зеленский укажет на «воронку в чистом поле» и солжет об отсутствии потерь.
Ранее в среду Владимир Рогов также сообщал о взрывах на территории Запорожья.