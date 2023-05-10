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На Украине попросили у Запада еще три тысячи беспилотников

Украинские военные нуждаются в большом количестве беспилотников, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине попросили у Запада еще три тысячи беспилотников
©  U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley Stevens

Подоляк отметил, что ВСУ требуется нанести удары по российской инфраструктуре вдоль линии противостояния.

По его словам, для этого потребуется как минимум 3 тысячи разнообразных беспилотников. Он добавил, что «дрон – ключевой элемент» текущего конфликта.

Киев интересуют только объекты, расположенные в Запорожье, ДНР, ЛНР и Херсонской области, подчеркнул чиновник.

В Германии заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

Ранее Подоляк сообщил, что украинским военным для наступления потребуется большое количество вооружения и военной техники.

Кроме того, заметил советник, украинским солдатам и офицерам следует тщательно тренироваться, интенсивно готовиться к боевым действиям.

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