На Украине попросили у Запада еще три тысячи беспилотников

Украинские военные нуждаются в большом количестве беспилотников, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА «Новости».

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Подоляк отметил, что ВСУ требуется нанести удары по российской инфраструктуре вдоль линии противостояния.

По его словам, для этого потребуется как минимум 3 тысячи разнообразных беспилотников. Он добавил, что «дрон – ключевой элемент» текущего конфликта.

Киев интересуют только объекты, расположенные в Запорожье, ДНР, ЛНР и Херсонской области, подчеркнул чиновник.

Ранее Подоляк сообщил, что украинским военным для наступления потребуется большое количество вооружения и военной техники.