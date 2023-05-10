На Украине попросили у Запада еще три тысячи беспилотников
Украинские военные нуждаются в большом количестве беспилотников, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА «Новости».
Подоляк отметил, что ВСУ требуется нанести удары по российской инфраструктуре вдоль линии противостояния.
По его словам, для этого потребуется как минимум 3 тысячи разнообразных беспилотников. Он добавил, что «дрон – ключевой элемент» текущего конфликта.
Киев интересуют только объекты, расположенные в Запорожье, ДНР, ЛНР и Херсонской области, подчеркнул чиновник.
Ранее Подоляк сообщил, что украинским военным для наступления потребуется большое количество вооружения и военной техники.
Кроме того, заметил советник, украинским солдатам и офицерам следует тщательно тренироваться, интенсивно готовиться к боевым действиям.