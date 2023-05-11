Песков: В ходе СВО России удалось изрядно потрепать военную машину Украины

Он добавил, что демилитаризация Украины является важнейшей целью спецоперации. А также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, заявившего о необходимости прежде всего обеспечить безопасность жителей Донбасса. "Частично эту задачу удалось решить", - сказал Песков, заметив при этом, что пока еще Россия далека от того, чтобы выполнить ее полностью.