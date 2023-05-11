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Песков: В ходе СВО России удалось изрядно потрепать военную машину Украины

Вооруженные силы РФ изрядно потрепали военную машину Украины во время проведения спецоперации. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: В ходе СВО России удалось изрядно потрепать военную машину Украины
© Илья Питалев / РИА Новости

Он отметил, что, несмотря на всю сложность СВО, российские военные достигли определенных целей. "Удалось изрядно потрепать военную машину Украины", - сказал Песков.

По его словам, благодаря применению высокоточных ракет разрушено большое количество военных производств, ликвидированы запасы вооружения. "Эта работа будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что демилитаризация Украины является важнейшей целью спецоперации. А также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, заявившего о необходимости прежде всего обеспечить безопасность жителей Донбасса. "Частично эту задачу удалось решить", - сказал Песков, заметив при этом, что пока еще Россия далека от того, чтобы выполнить ее полностью.

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