Песков: В ходе СВО России удалось изрядно потрепать военную машину Украины
Вооруженные силы РФ изрядно потрепали военную машину Украины во время проведения спецоперации. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что, несмотря на всю сложность СВО, российские военные достигли определенных целей. "Удалось изрядно потрепать военную машину Украины", - сказал Песков.
По его словам, благодаря применению высокоточных ракет разрушено большое количество военных производств, ликвидированы запасы вооружения. "Эта работа будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что демилитаризация Украины является важнейшей целью спецоперации. А также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, заявившего о необходимости прежде всего обеспечить безопасность жителей Донбасса. "Частично эту задачу удалось решить", - сказал Песков, заметив при этом, что пока еще Россия далека от того, чтобы выполнить ее полностью.