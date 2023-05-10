Российские артиллеристы отразили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Российские артиллерийские расчеты Южной группировки войск отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) районе Белогоровки в Луганской народной республике. Об этом сообщили в командовании группировки российских войск «Юг», передает ТАСС.
Отмечается, что аналогичным образом российские военные предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем в Авдеевке в Донецкой народной республике. В результате украинские подразделения понесли существенные потери живой силы, а российским войскам удалось сохранить позиции.
Ранее со ссылкой на местных жителей сообщалось, что ВСУ начали массовую переброску подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье.