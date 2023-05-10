Эксперт объяснил, кого призовут на военные сборы российских запасников в 2023 году

Военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, кого призовут на военные сборы запасников в 2023 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Литовкина, обычно на подобные сборы призывают до 150 человек ежегодно. Однако эксперт отмечает, что в данный момент в вооружённых силах России уже состоят 300 тысяч мобилизованных, из-за чего на военные сборы призовут меньше запасников, чем обычно.

Под призыв на сборы, как отмечает эксперт, попадают граждане старше 23 лет, которые отслужили в армии более 3 лет назад. Граждане в звании рядовых и сержантов будут призваны в возрасте до 35 лет, в то время как прапорщики и лейтенанты уже до 45 лет. При этом на старших офицеров военные сборы запасников не распространяются вообще.

«Они и так уже в армии», – добавил Литовкин.

Помимо старших офицеров от сборов будут освобождены сотрудники правоохранительных органов, МЧС, таможни, а также чиновники на госслужбе, которые имеют бронь.

Повестку на сборы, по словам эксперта, пришлют обычным способом – по почте, либо через работодателя. При этом на время сборов за гражданином сохраняется место работы и средняя зарплата, к тому же выплачивается денежное содержание, которое зависит от звания и должности запасника. Точная продолжительность сборов, как отмечает Литовкин, пока неизвестна, но их максимальная продолжительность не может превышать два месяца.