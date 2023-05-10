В НАТО заявили о работе над созданием военных планов против России

НАТО работает над созданием военных планов только против России и террористических групп, против Китая их нет. Об этом заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр , передает ТАСС.

«Когда мы говорим о военных планах, НАТО не работает над военными планами против Китая. Альянс работает над военными планами против России и террористических организаций», — сказал он.

При этом Бауэр не исключил, что военные планы против Китая могут разрабатывать отдельные страны НАТО, которые «также присматриваются к КНР и планам блока в этом контексте, но в общие усилия альянса это не входит».