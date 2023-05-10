В Госдуме раскрыли формат рассылки повесток на военные сборы

Повестки о явке на военные сборы резервистам будут отправлять в бумажном виде. О таком формате оповещения сообщил Госдумы, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

В беседе с агентством парламентарий раскрыл, что электронный формат повесток будет использован лишь в тех регионах, в которых будут иметься технические возможности для этого.

Также Картаполов добавил, что тестирование системы электронных повесток будет проходить вплоть до осеннего призыва.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов.