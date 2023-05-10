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В Германии заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

Украинские военные не могут перейти в контрнаступление потому, что пока для этого нет условий, рассказал в интервью агентству dpa генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он добавил, что подготовка к активизации боевых действий идет полным ходом, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на прошлой неделе инспектор посетил Украину с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с рядом украинских военачальников.

Бройер подчеркнул, что земля на линии соприкосновения все влажная, болотистая. Поля на ряде направлений все еще не просохли.

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Вместе с тем, отметил инспектор, переговоры показали, что украинские военные принимают все необходимые меры для перехода в наступление.

Ранее сообщалось, что западные политики предостерегают Украину от попыток вернуть Крым. По их мнению, подобные действия могут привести к печальным последствиям для ВСУ.

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