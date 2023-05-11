Россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на сборы по получению военно-учетной специальности, сообщил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он отметил, что граждан, которые вышли из призывного возраста, но остаются в мобилизационном резерве, могут призвать, чтобы сначала обучить, передает URA.RU.

Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН раскрыл детали призыва на военные сборы из запаса. По его словам, это особенно необходимо на фоне СВО, России нужен готовый резерв на случай, если спецоперация будет расширена.