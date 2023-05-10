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В США назвали причину неспособности Украины нанести удар по Крыму

Украинские ракеты «Гром-2» не смогли успешно ударить по Крыму из-за того, что не способны обойти российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили авторы издания Military Watch.

В США назвали причину неспособности Украины нанести удар по Крыму
© РИА Новости

В опубликованной статье отмечается, что поступивший на вооружение в середине 2010-х годов «Гром-2» — относительно стандартная баллистическая ракета для XXI века.

«Она лишена особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер", будь то полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем или возможность маневров в полете», — подчеркивается в публикации.

В результате украинские баллистические ракеты оказались уязвимы перед современными российскими системами ПВО, поскольку Киев не смог разработать схожие характеристики для своего вида оружия. По этой причине снарядам не удается обойти сеть противовоздушной обороны Крыма.

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В материале также отметили, что кроме трех С-400 полуостров также защищают системы ПВО С-300ПМ и «Панцирь», баллистические ракеты «Искандер», крылатые ракеты «Бастион» и три полка истребительной авиации.

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