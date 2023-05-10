Самый скромный и самый серьезный: названы главные отличия парада Победы 9 мая 2023 года
Военный эксперт Виктор Баранец назвал четыре главных отличия парада Победы 2023 года от парадов предыдущих лет: появились новые причины для отмены воздушной части парада, по Красной площади впервые прошли участники СВО, а меры безопасности были серьезно усилены. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».
У самолетов важные дела
Баранец напомнил, что воздушную часть парада отменяли и 9 мая прошлого года, но тогда причиной стала нелетная погода. В 2023-м организаторы решили не рисковать из-за недавней попытки атаковать Кремль беспилотниками.
«Не бывает 200-процентной гарантии террористической безопасности. А крылатые и винтокрылые машины должны были идти над Москвой на высоте не больше километра», - подчеркнул эксперт.
Во-вторых, боевая авиация сейчас необходима в зоне спецоперации, отметил Баранец. Пока Украина готовится к своему наступлению, российские силы активно наносят удары по скоплениям техники ВСУ и по складам боеприпасов.
Танки - на поле боя и на модернизации
Танки, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы сейчас также гораздо нужнее на поле боя, подчеркнул эксперт.
Он добавил, что к тому же сотни Т-72-Б3 и Т-90 отправились на экстренную модернизацию с учетом боевого опыта, полученного в Донбассе (потребовалось усилить их защиту от противотанковых ракет и беспилотников). А новейший российский танк «Армата» (Т-14) сейчас проходит «курс молодого бойца», подчеркнул Баранец.
Новые участники парада
Баранец обратил внимание, что впервые участие в параде приняли бойцы СВО. В парадном строю оказалось очень много молодых военных и офицеров с орденами Мужествами («через одного»), а также с «Золотыми звездами» Героев России.
«Эти награды были добыты «становым хребтом» нашей армии во время Спецоперации. Такие ордена и звезды, как правило, дают за реальные подвиги в бою, часто с пролитой кровью, а не за тыловую, штабную службу», - отметил военный эксперт.
Он добавил, что в парадных расчетах было 530 участников СВО.
Также впервые на параде появились ветераны боевых действий из ЛНР и ДНР, добровольцы и казачьи войска.
Без духов и пилочек: усиленная безопасность
Баранец отметил, что в 2023 году на параде были значительно усилены меры безопасности - на трибуны нельзя было пронести даже флакон духов и пилку для ногтей.
«Люди не обижались, люди понимали, что такая дотошность - для их же безопасности», - заключил эксперт.
В 2023 году проезд техники на параде 9 мая открыл Т-34. В параде приняли участие бронемашины «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитные ракетные комплексы С-400, а также пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс». Всего в параде участвовали более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.