Самый скромный и самый серьезный: названы главные отличия парада Победы 9 мая 2023 года

Военный эксперт Виктор Баранец назвал четыре главных отличия парада Победы 2023 года от парадов предыдущих лет: появились новые причины для отмены воздушной части парада, по Красной площади впервые прошли участники СВО, а меры безопасности были серьезно усилены. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

Музыканты военного оркестра на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве © РИА Новости

У самолетов важные дела

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Баранец напомнил, что воздушную часть парада отменяли и 9 мая прошлого года, но тогда причиной стала нелетная погода. В 2023-м организаторы решили не рисковать из-за недавней попытки атаковать Кремль беспилотниками.

«Не бывает 200-процентной гарантии террористической безопасности. А крылатые и винтокрылые машины должны были идти над Москвой на высоте не больше километра», - подчеркнул эксперт.

Во-вторых, боевая авиация сейчас необходима в зоне спецоперации, отметил Баранец. Пока Украина готовится к своему наступлению, российские силы активно наносят удары по скоплениям техники ВСУ и по складам боеприпасов.

Танки - на поле боя и на модернизации

Танки, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы сейчас также гораздо нужнее на поле боя, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что к тому же сотни Т-72-Б3 и Т-90 отправились на экстренную модернизацию с учетом боевого опыта, полученного в Донбассе (потребовалось усилить их защиту от противотанковых ракет и беспилотников). А новейший российский танк «Армата» (Т-14) сейчас проходит «курс молодого бойца», подчеркнул Баранец.

Новые участники парада

Баранец обратил внимание, что впервые участие в параде приняли бойцы СВО. В парадном строю оказалось очень много молодых военных и офицеров с орденами Мужествами («через одного»), а также с «Золотыми звездами» Героев России.

«Эти награды были добыты «становым хребтом» нашей армии во время Спецоперации. Такие ордена и звезды, как правило, дают за реальные подвиги в бою, часто с пролитой кровью, а не за тыловую, штабную службу», - отметил военный эксперт.

Он добавил, что в парадных расчетах было 530 участников СВО.

Также впервые на параде появились ветераны боевых действий из ЛНР и ДНР, добровольцы и казачьи войска.

Без духов и пилочек: усиленная безопасность

Баранец отметил, что в 2023 году на параде были значительно усилены меры безопасности - на трибуны нельзя было пронести даже флакон духов и пилку для ногтей.

«Люди не обижались, люди понимали, что такая дотошность - для их же безопасности», - заключил эксперт.