Под Изюмом сбили украинский истребитель

Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также тактическая ракета «Точка-У».

За этот же период в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, в Донецке и Гришино в Донецкой народной республике, под Кременной и Сватово в Луганской народной республике и под Работино и Ильченково в Запорожье были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов.