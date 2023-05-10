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Минобороны РФ сообщило о сбитом истребителе ВСУ под Изюмом

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины под городом Изюм в Харьковской области.

Под Изюмом сбили украинский истребитель
© Wikipedia Commons

Также, по данным ведомства, за сутки ПВО перехватила четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

8 мая МО РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили за сутки 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Украине погиб один из лучших летчиков ВСУ

7 мая депутат Государственной думы Алексей Журавлев призвал готовить всю систему противовоздушной обороны России к получению Киевом американских истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также тактическая ракета «Точка-У».

За этот же период в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, в Донецке и Гришино в Донецкой народной республике, под Кременной и Сватово в Луганской народной республике и под Работино и Ильченково в Запорожье были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов.

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