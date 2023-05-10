Под Изюмом сбили украинский истребитель

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины под городом Изюм в Харьковской области.
Также, по данным ведомства, за сутки ПВО перехватила четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
8 мая МО РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили за сутки 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
7 мая депутат Государственной думы Алексей Журавлев призвал готовить всю систему противовоздушной обороны России к получению Киевом американских истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также тактическая ракета «Точка-У».
За этот же период в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, в Донецке и Гришино в Донецкой народной республике, под Кременной и Сватово в Луганской народной республике и под Работино и Ильченково в Запорожье были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов.