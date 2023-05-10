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RMF FM: обломки ракеты X-55, найденные в Польше, оказались российского происхождения

Обломки ракеты «воздух-земля» X-55, найденные в Польше, оказались российского происхождения, сообщает радио RMF FM.

RMF FM: обломки X-55, найденные в Польше, оказались российского происхождения
© Газета.Ru

Речь идет об обломках ракеты X-55, обнаруженной неподалеку от украинской границе 29 апреля.

«Крылатая ракета российского производства X-55 была найдена в Замостье недалеко от Быдгоща. Таковы предварительные выводы Технического института авиационных войск, который делает для прокуратуры экспертизу этого объекта», — указано в сообщении.

По данным оперативного командующего ВС Польши Томаша Петровского, ракета могла прилететь 16 декабря 2022 года, но ее до сих пор не могли обнаружили. Выдвигались предположения, что ракета, обломки которой были найдены в лесу под польским городом Быдгощ, могла принадлежать Вооруженным силам Польши либо она могла быть выпущена с российского самолета, вылетевшего из Белоруссии несколько месяцев назад.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти еще не выяснили, какой стране принадлежит ракета, обломки которой обнаружили ранее возле польского города Быдгощ.

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