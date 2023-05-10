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В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире Польского радио заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

В Польше заявили о намерении создать сильнейшую в Европе армию
© globallookpress.com

«Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель — создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну», — добавил министр.

Напомним, что ранее власти Польши уже заявляли о своих намерениях увеличить армию. В частности, предполагается увеличение контингента до 300 тысяч человек.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин неоднократно заявлял о планах Польши установить военно-политический контроль над «историческими владениями» на Украине. Согласно его заявлениям, польские власти разрабатывают сценарии расчленения Украины с созданием на западе страны прокси-государства под защитой своих вооруженных сил.

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