В Польше заявили о намерении создать сильнейшую в Европе армию

Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире Польского радио заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель — создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну», — добавил министр.

Напомним, что ранее власти Польши уже заявляли о своих намерениях увеличить армию. В частности, предполагается увеличение контингента до 300 тысяч человек.