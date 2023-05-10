В Польше заявили о намерении создать сильнейшую в Европе армию

Польша рассчитывает в течение двух лет создать сильнейшую сухопутную армию в Европе. Об этом в среду заявил в эфире Польского радио вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы [находимся] на правильном пути, чтобы в течение двух лет создать сильнейшую в Европе сухопутную армию", - сказал он.

По словам министра, уже в мае для польской армии будут поставлены первые американские танки Abrams. "Нашей целью является создание очень мощного военного подразделения, оснащенного танками Abrams, - сказал Блащак. Он добавил, что в этом же месяце Польша получит из США первые реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью до 300 км.

Своей целью вице-премьер назвал также поставку польской армии 96 американских ударных вертолетов AH-64 Apache.