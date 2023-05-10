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В Польше заявили о намерении в течение двух лет создать сильнейшую в Европе армию

Польша рассчитывает в течение двух лет создать сильнейшую сухопутную армию в Европе. Об этом в среду заявил в эфире Польского радио вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В Польше заявили о намерении создать сильнейшую в Европе армию
© globallookpress.com

"Мы [находимся] на правильном пути, чтобы в течение двух лет создать сильнейшую в Европе сухопутную армию", - сказал он.

По словам министра, уже в мае для польской армии будут поставлены первые американские танки Abrams. "Нашей целью является создание очень мощного военного подразделения, оснащенного танками Abrams, - сказал Блащак. Он добавил, что в этом же месяце Польша получит из США первые реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью до 300 км.

Своей целью вице-премьер назвал также поставку польской армии 96 американских ударных вертолетов AH-64 Apache.

Поставки современной американской военной техники по планам польских властей должны усилить восточный фланг НАТО и обеспечить надежную защиту так называемых "Брестских ворот". Так в Польше называют равнинный участок местности на востоке республики протяженностью около 180 км, разделяющий Варшаву и белорусский Брест. Польские военные считают его уязвимым местом для обороны при гипотетическом военном конфликте в силу отсутствия естественных преград.

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