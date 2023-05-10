$76.82-1.7984.91-2.09

Раскрыты подробности «беспрецедентных» мер безопасности на параде в Москве

Подробности «беспрецедентных» мер безопасности на параде в честь Дня Победы в Москве раскрыл в «Коммерсанте» корреспондент Андрей Колесников. По его словам, одному из журналистов запретили взять с собой на трибуны конфеты Tic Tac.

По данным журналиста, чтобы попасть на трибуны у Кремля, нужно было пройти четыре уровня проверки. Сотни аккредитованных журналистов прошли через контрольно-пропускной пункт пресс-центра «РИА Новости», поделился автор.

Парад Победы 2023 в фотографиях

На входе проверяющие запретили проносить на трибуны электронные устройства, кроме аудио- и видеотехники и телефонов. При этом устройство для курения одного из журналистов попросили оставить на входе. Запретили проходить на трибуны и с конфетами, добавил Колесников.

Ранее стало известно об отмене воздушной части парада Победы в Москве.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий