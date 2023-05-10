Раскрыты подробности «беспрецедентных» мер безопасности на параде в Москве

Подробности «беспрецедентных» мер безопасности на параде в честь Дня Победы в Москве раскрыл в «Коммерсанте» корреспондент Андрей Колесников. По его словам, одному из журналистов запретили взять с собой на трибуны конфеты Tic Tac.

По данным журналиста, чтобы попасть на трибуны у Кремля, нужно было пройти четыре уровня проверки. Сотни аккредитованных журналистов прошли через контрольно-пропускной пункт пресс-центра «РИА Новости», поделился автор.

На входе проверяющие запретили проносить на трибуны электронные устройства, кроме аудио- и видеотехники и телефонов. При этом устройство для курения одного из журналистов попросили оставить на входе. Запретили проходить на трибуны и с конфетами, добавил Колесников.