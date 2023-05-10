$76.82-1.7984.91-2.09

В российском регионе неизвестные попытались сжечь Су-24 на авиазаводе

В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь «законсервированный» Су-24 на авиационном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, о поджоге узнали из социальных сетей. Хулиганы опубликовали видео с горящим бомбардировщиком. Они заявили, что самолет полностью уничтожен. После этого полицейские приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Они нашли тот самый Су-24 1990 года. Выяснилось, что бомбардировщик почти не пострадал.

Telegram-канал Baza

Сейчас правоохранители ищут поджигателей. Отмечается, что они смогли проникнуть на территорию, перекусив сетку рабица.

Опубликовано видео предполагаемой атаки дронов на Кремль

Ранее стало известно, что неизвестные лица подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий