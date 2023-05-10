В российском регионе неизвестные попытались сжечь Су-24 на авиазаводе
В Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь «законсервированный» Су-24 на авиационном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, о поджоге узнали из социальных сетей. Хулиганы опубликовали видео с горящим бомбардировщиком. Они заявили, что самолет полностью уничтожен. После этого полицейские приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Они нашли тот самый Су-24 1990 года. Выяснилось, что бомбардировщик почти не пострадал.
Telegram-канал Baza
Сейчас правоохранители ищут поджигателей. Отмечается, что они смогли проникнуть на территорию, перекусив сетку рабица.
Ранее стало известно, что неизвестные лица подожгли релейный шкаф на железной дороге под Саратовом.