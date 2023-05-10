Стало известно о работе системы ПВО под Калугой 9 мая

В Калужской области во вторник, 9 мая, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По сообщению канала, два неустановленных объекта были сбиты под Калугой в районе деревни Мехово — это произошло утром в районе 10.30 утра по московскому времени.

9 мая в Белгородской области система ПВО сбила ракету. Ее запустили из села Ольховатка в Харьковской области, которое находится в семи километрах от границы.