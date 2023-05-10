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Стало известно о работе системы ПВО под Калугой 9 мая

В Калужской области во вторник, 9 мая, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Стало известно о работе системы ПВО под Калугой 9 мая
© РИА Новости

По сообщению канала, два неустановленных объекта были сбиты под Калугой в районе деревни Мехово — это произошло утром в районе 10.30 утра по московскому времени.

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9 мая в Белгородской области система ПВО сбила ракету. Ее запустили из села Ольховатка в Харьковской области, которое находится в семи километрах от границы.

10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат под Курском. В результате оказались повреждены газовая труба и фасад дома.

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