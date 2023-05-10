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В Европе испытали новую систему ПВО MAADS

Европейская компания MBDA провела успешные испытательные стрельбы системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения Medium Advanced Air Defence System (MAADS) с ракетой CAMM-ER. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе испытаний впервые протестировали модуль центра обнаружения BMC4I Sirius с усовершенствованным программным обеспечением, в которое интегрировали ракету CAMM-ER. Для проверки возможностей системы использовали беспилотную мишень, которая имитировала атаку самолета противника. Испытание подтвердило характеристики ракеты и системы.

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Отмечается, что новая система ПВО средней дальности заменит комплекс SPADA в итальянских Военно-воздушных силах. В состав MAADS входит центр обнаружения с системой боевого управления BMC4i, радар Leonardo Kronos Land и пусковая установка с ракетами CAMM-ER.

Зенитная ракета Common Anti-Air Modular Missile Extended Range (CAMM-ER) отличается от базовой версии CAMM новым двигателем, который увеличивает дальность поражения до 45 километров.

В марте 2022 года издание Defence24 писало, что основным средством противовоздушной обороны польских фрегатов, которые создают в рамках программы Miecznik, станут ракеты CAMM.

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