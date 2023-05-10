Стало известно о массовой переброске частей ВСУ в Запорожье

Стало известно о массовой переброске частей ВСУ из Харькова и Сум в Запорожье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массовую переброску подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье, передает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.
«Основное направление — Запорожье. Через Днепропетровск», — приводит канал слова одного из местных жителей.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что около трех тысяч жителей нового российского региона переселили вглубь региона из городов, обстреливаемых с украинской стороны.