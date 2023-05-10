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Стало известно о массовой переброске частей ВСУ из Харькова и Сум в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массовую переброску подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье, передает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.

Стало известно о массовой переброске частей ВСУ в Запорожье
© Lenta.ru

«Основное направление — Запорожье. Через Днепропетровск», — приводит канал слова одного из местных жителей.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что около трех тысяч жителей нового российского региона переселили вглубь региона из городов, обстреливаемых с украинской стороны.

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