СМИ: Словакия может закупить бронемашины и оружие в США на $250 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Словакии бронемашин и прочего вооружения на общую сумму $250 млн. Об этом сообщило в среду информационное агентство TASR.
Речь идет о легких бронированных вездеходах Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) и сопутствующем оборудовании, включая также необходимое обслуживание. Поставщиком должна выступить компания Oshkosh из штата Висконсин. Она производит специализированные автомобили для оборонных рынков. Контракт, как следует из сообщения, может быть заключен с правительством Словакии.
Словацкое правительство обратилось ранее к американской стороне с просьбой продать для нужд национальной обороны 192 легких бронированных вездехода JLTV, пулеметы M2A1, детекторы химических веществ, гранатометы MK19 калибра 40 мм и прочую военную технику, отметило агентство.