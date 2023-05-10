Греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении

Генерал-майор Военно-воздушных сил (ВВС) Греции в отставке, генсек греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в республике Павлос Христу заявил, что власти Украины совершили преступление против своего народа, когда перенесли боевые действия в города. Как сообщает РИА Новости, эксперт считает, что бои между армиями должны вестись исключительно на открытом пространстве.

Христу напомнил, что даже во время Второй мировой войны бои редко происходили в городах с населением. Когда столкновения случались, люди покидали населенные пункты.

Эксперт подчеркнул, что бои в условиях городской застройки приводят к гибели большого количества мирных жителей. Кроме того, международное право запрещает одновременно бомбить противника и держать население посреди боев. Кроме того, нельзя устраивать военные базы в городе или в больницах.