Мобилизация: последние новости на сегодня 10 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 мая 2023, в материале «Рамблера».

Участницы движения «Катюша» передали раненым бойцам СВО обращение от ветеранов

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В День Победы участницы движения «Катюша» навестили госпиталь, где проведали раненных в результате проведения специальной военной операции бойцов, сообщает «Газета.ру».

Девушки передали им поздравления от ветеранов Великой Отечественной войны со словами благодарности.

В опубликованной видеозаписи бывшие фронтовики подбадривают ветеранов спецоперации. Они также напомнили, что также прошли ужасы войны, поблагодарив их за храбрость.

Ветераны отметили, что раны заживут, а мужество останется в памяти народа.

Участникам спецоперации будет проще сменить профессию

Принимающие участие в специальной военной операции бойцы смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на постановление правительства России.

Работодатели за их трудоустройство будут получать субсидии. Кроме того, воспользоваться такой возможностью смогут члены семей участников спецоперации, погибших в бою.

Обучение будет вестись в Институте развития профессионального образования, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, в Томском государственном университете. Заявки на обучение можно оформить через сайт «Работа России».

Первый платеж работодателю поступит через месяц после трудоустройства претендента, второй — через три месяца, третий — через полгода.

«Это - моя Родина»: Олег Газманов рассказал о своей поддержке СВО

Российский исполнитель Олег Газманов рассказал о том, почему он поддержал специальную военную операцию, сообщает «Российская газета».

«Я в этой стране живу, это - моя Родина. Я по-другому не мыслю», — заявил артист.

По его словам, он поддерживал и голосовал за президента РФ, так как ему доверяет, «как и 80 с лишним процентов наших граждан».