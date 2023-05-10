$76.82-1.7984.91-2.09

Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию
© nsn.fm

Так, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплению живой силы, вооружению и технике украинских 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад теробороны, отмечает телеканал «360».

«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений ... на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка», — цитирует Зыбинского РИА Новости.

Кроме того, российские военные уничтожили реактивной системой залпового огня «Град» самоходную артиллерийскую установку противника 2С3 «Акация» близ урочища Волчий, пишет «Свободная пресса».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий