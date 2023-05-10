Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский .

Так, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплению живой силы, вооружению и технике украинских 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад теробороны, отмечает телеканал «360».