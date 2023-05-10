Сотрудник офиса Зеленского погиб в Донбассе

Сотрудник администрации президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак.

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«На передовой погиб сотрудник офиса президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по внутренней и гуманитарной политике», – написал Ермак в своем телеграм-канале.

Титаренко погиб на территории Донбасса, сообщил Андрей Ермак. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Ранее «Телеканал 360» писал, что в зоне спецоперации погиб французский журналист Арман Сольден. Он умер после ракетного удара недалеко от Артемовска.