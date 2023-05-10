Спецоперация на Украине 10 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 мая 2023 года.

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинская армия обстреляла Донецк, сообщает «Лента.ру».

Было выпущено семь снарядов. Украинские Вооруженные силы атаковали Кировский район города, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, а также Петровский район, выпустив четыре снаряда аналогичного калибра.

Об пострадавших или повреждениях ничего не сообщается.

Российские артиллеристы уничтожили штаб подразделений ВСУ у донецкого Нью-Йорка

Артиллеристы России поразили штаб подразделений украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на российского офицера с позывным «Тесла».

Это произошло около поселка Новгородское в занятой Киевом части ДНР. По его словам, данную точку разведывали на протяжении несколько дней. Через два дня после облета и определенного анализа было решено уничтожить данный пункт.

По данному объекту работали гаубицы, попадание было с третьего раза, тогда как по советским нормативам пристрелка по цели составляет минимум семь снарядов. Штаб добили российские «Грады».

Минобороны РФ: на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 35 человек

За прошедшие сутки на Купянском направлении Украина потеряла до 35 человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Так, российские военные с помощью артиллерии и авиации в районе населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области уничтожили украинские подразделения. Помимо военнослужащих Вооруженных сил Украины были уничтожены один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация».