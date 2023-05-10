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Минобороны РФ показало кадры перестрелки российских десантников с военными ВСУ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале распространило кадры перестрелки российского десантника с украинскими военными в зоне специальной военной операции (СВО).

Минобороны РФ показало кадры перестрелки российских десантников с военными ВСУ
© РИА Новости

Согласно информации ведомства, российские десантники зафиксировали приближающуюся к подразделениям ВС РФ группу украинских военных.

Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов российские бойцы нанесли огневое поражение противнику, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам войск РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские артиллеристы, авиация и огнеметчики на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесли поражения подразделениям Вооруженных сил Украины, уничтожили до 70 украинских бойцов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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