$76.82-1.7984.91-2.09

Россиянам назвали порядок действий в случае обнаружения беспилотника

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru назвал порядок действий в том случае, если человек обнаружил подозрительный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По его словам, в этом случае россиянам следует сфотографировать его или снять на видео, после чего незамедлительно обратиться в полицию.

Россиянам назвали порядок действий в случае обнаружения беспилотника
© Илья Питалев / РИА Новости

«Необходимо прежде всего выполнять гражданский долг. Если гражданин видит беспилотник, то необходимо обратиться в полицию, в МЧС. Желательно произвести фото- и видеофиксацию на смартфон, чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове», — заявил он.

При этом Иванников посоветовал избегать контактов с людьми, которые собирают или запускают такие дроны. Он отметил, что нужно дождаться сотрудников правоохранительных органов и подробно описать им ситуацию.

Ранее эксперт Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra назвал беспилотники, которые могли совершить атаку на Кремль. Он предположил, что для атаки мог быть использован украинский дрон UJ-22 Airborne, поскольку он способен преодолевать большие расстояния.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий