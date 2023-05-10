Россиянам назвали порядок действий в случае обнаружения беспилотника

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru назвал порядок действий в том случае, если человек обнаружил подозрительный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По его словам, в этом случае россиянам следует сфотографировать его или снять на видео, после чего незамедлительно обратиться в полицию.

© Илья Питалев / РИА Новости

«Необходимо прежде всего выполнять гражданский долг. Если гражданин видит беспилотник, то необходимо обратиться в полицию, в МЧС. Желательно произвести фото- и видеофиксацию на смартфон, чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове», — заявил он.

При этом Иванников посоветовал избегать контактов с людьми, которые собирают или запускают такие дроны. Он отметил, что нужно дождаться сотрудников правоохранительных органов и подробно описать им ситуацию.