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Politico: США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности

Администрация Соединенных Штатов не намерена следовать примеру Великобритании и отправлять на Украину такие ракеты большой дальности, как оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Politico: США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности
© © EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

Лондон планирует передать Киеву ракеты дальностью от 100 км до 300 км, которые схожи по своим характеристикам с американскими ATACMS.

Собеседники издания сообщили, что США не намерены предоставлять Украине ATACMS в связи с тем, что королевство планирует направить аналогичные ракеты. "Наша политика в отношении ATACMS не изменилась", - отметил один из источников газеты. Вместо этого, добавил он, США будут продолжать поставлять такие средства противовоздушной обороны, как комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

По данным другого источника, Великобритания поставила Украине условие - ракеты большой дальности могут применяться только по целям на украинской территории.

Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. Как заявил ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли, США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву.

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