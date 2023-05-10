Politico: США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности

Администрация Соединенных Штатов не намерена следовать примеру Великобритании и отправлять на Украину такие ракеты большой дальности, как оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

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Лондон планирует передать Киеву ракеты дальностью от 100 км до 300 км, которые схожи по своим характеристикам с американскими ATACMS.

Собеседники издания сообщили, что США не намерены предоставлять Украине ATACMS в связи с тем, что королевство планирует направить аналогичные ракеты. "Наша политика в отношении ATACMS не изменилась", - отметил один из источников газеты. Вместо этого, добавил он, США будут продолжать поставлять такие средства противовоздушной обороны, как комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

По данным другого источника, Великобритания поставила Украине условие - ракеты большой дальности могут применяться только по целям на украинской территории.